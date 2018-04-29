воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Telegram восстановил работу после масштабного сбоя

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Telegram. Иллюстративное фото.

ФОТО: EDUARD KORNIYENKO/REUTERS

Команда мессенджера Telegram объявила, что энергоснабжение европейских серверов восстановлено, сообщается в официальном аккаунте мессенджера в Twitter, передает Lenta.ru.

«Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ. Пожалуйста, держитесь!» — говорится в твите.

Масштабный сбой произошел в Telegram утром 29 апреля.

Без доступа к мессенджеру остались пользователи стран Европы, СНГ и Ближнего Востока.

По словам создателя Telegram Павла Дурова, в одном из кластеров серверов произошел массовый перегрев.

Позднее стало известно, что причиной стало отключение электричества в окрестностях Амстердама.

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