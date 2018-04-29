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Полиция Финляндии задержала двоих мужчин в связи с недавней перестрелкой

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Финская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Полиция Финляндии задержала вчера вечером и ночью двоих подозреваемых возрастом двадцати с лишним лет в связи с субботней перестрелкой в Лемпяяля, передает Yle.

Задержанные находились в машине с позже погибшим от полицейской пули водителем, но успели скрыться до начала погони и перестрелки.

Как сообщает Центральная криминальная полиция, один из мужчин был найден в своей квартире вечером того же дня, а другого задержали в Тампере перед торговым комплексом на улице Риевякату ближе к утру.

Полиция произвела задержания мужчин по подозрению в преступлении, связанном с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Полиция коротко допросила задержанных.

В машине, из которой погибший мужчина начал стрельбу, было найдено самодельное оружие. Стрельба по полицейским также производилась из самодельного ружья.

Полицейский, получивший ранение в ходе перестрелки, по-прежнему находится в больнице, но его жизни ничего не угрожает.

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