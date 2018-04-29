Полиция Финляндии задержала двоих мужчин в связи с недавней перестрелкой

Задержанные находились в машине с позже погибшим от полицейской пули водителем, но успели скрыться до начала погони и перестрелки.

Как сообщает Центральная криминальная полиция, один из мужчин был найден в своей квартире вечером того же дня, а другого задержали в Тампере перед торговым комплексом на улице Риевякату ближе к утру.

Полиция произвела задержания мужчин по подозрению в преступлении, связанном с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Полиция коротко допросила задержанных.

В машине, из которой погибший мужчина начал стрельбу, было найдено самодельное оружие. Стрельба по полицейским также производилась из самодельного ружья.