Полиция Финляндии задержала двоих мужчин в связи с недавней перестрелкой

Полиция Финляндии задержала вчера вечером и ночью двоих подозреваемых возрастом двадцати с лишним лет в связи с субботней перестрелкой в Лемпяяля, передает Yle.
Задержанные находились в машине с позже погибшим от полицейской пули водителем, но успели скрыться до начала погони и перестрелки.
Как сообщает Центральная криминальная полиция, один из мужчин был найден в своей квартире вечером того же дня, а другого задержали в Тампере перед торговым комплексом на улице Риевякату ближе к утру.
Полиция произвела задержания мужчин по подозрению в преступлении, связанном с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Полиция коротко допросила задержанных.
В машине, из которой погибший мужчина начал стрельбу, было найдено самодельное оружие. Стрельба по полицейским также производилась из самодельного ружья.
Полицейский, получивший ранение в ходе перестрелки, по-прежнему находится в больнице, но его жизни ничего не угрожает.