Назвавшая Калининград Кенигсбергом стюардесса лишилась места работы

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на переписку в Twitter с участием журналиста Виталия Третьякова и представителей компании.

Третьяков рассказал об инциденте, который произошел во время рейса 25 апреля.

"В самолёте "Аэрофлота" Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолёт выполняет рейс Москва-Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кёнигсберг. Слышал это собственными ушами в полёте 25 апреля. Разве "Аэрофлот" может именовать города России так, как хочет?" - возмутился он. Твит получил более 2,3 тысяч ретвитов.

Со временем отреагировал и "Аэрофлот". С подтвержденного аккаунта сообщили: "Информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал".

Третьяков после этого уточнил, что объявление на английском языке было зачитано мужским голосом. По его предположению, это сделал командир экипажа, а бортпроводницы "ничего такого не произносили".

В "Аэрофлоте" заявили, что в этот раз память подвела журналиста: "Подобные объявления выполняет старший бортпроводник. Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации".