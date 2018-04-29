Видео: Федор Емельяненко после допроса сотрудниками ФБР нокаутировал американца

Бой, состоявшийся в Чикаго в ночь на воскресенье, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде. Для победы россиянину потребовалось менее минуты.

"Испытываю большую радость, - сказал с улыбкой Емельяненко после боя. - Слава богу, мы победили. Нанес ли Мир какой-то урон? Надо посмотреть, но пока вроде ничего нет. Ну, разбил немного".

Для 41-летнего Емельяненко данная победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. После возобновления карьеры в 2015 году российский боец одержал третью победу в четырех боях.

Емельяненко в полуфинале турнира за титул Bellator встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом. Предположительно бой состоится в сентябре или октябре 2018 года.

"Радуюсь, как и все, кто за меня болел, молился за меня, - сказал Федор Емельяненко в эфире "Матч-ТВ". - Желаю хорошей подготовки Чейлу, а там уже как Бог даст".

Как выяснил The Telegraph, три дня назад сотрудники ФБР пришли в отель к Емельяненко и провели с ним беседу. По некоторым данным, за последние дни они появлялись в гостинице несколько раз.

Издание подчеркивает, что у Емельяненко есть высокопоставленные друзья - "фанаты": к примеру, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. Глава РФ часто посещает бои с участием Емельяненко, сам же боец ранее занимал ряд спортивных правительственных постов (в 2010 году стал членом Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ; с ноября 2012 года занимал пост советника министра спорта Виталия Мутко; в июле 2015 года оставил эту должность, чтобы вернуться на ринг).

Но причины беседы сотрудников ФБР с Емельяненко могут быть иными, отмечает издание. Ранее боец принимал участие в соревнованиях, проводившихся организацией Affliction Entertainment. В то время, в 2008 году, значительную долю в ней имел нынешний президент США. Управляющим директором организации тогда был Майкл Коэн - личный адвокат Трампа, в отношении которого ФБР открыло расследование.