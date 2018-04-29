Лидер протестов в Армении не намерен менять политику в отношении России

Об этом Пашинян заявил в ходе встречи с депутатами Госдумы в воскресенье, 29 апреля. По его словам, Армения "продолжит развивать отношения" с Россией в случае избрания Пашиняна на пост премьер-министра.

Ранее в воскресенье депутаты оппозиционной фракции "Елк" встретились в парламенте Армении с депутатами Госдумы РФ. По словам пресс-секретаря возглавляемого Пашиняном протестного движения Тиграна Авиняна, стороны "в очень конструктивной атмосфере" обсудили "последние развития" в стране.

По информации государственного агентства "Арменпресс", Пашинян в воскресенье также встретился с руководителем парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграмом Багдасаряном. По итогам беседы Багдасарян заявил, что депутаты его фракции не будут препятствовать избранию Пашиняна премьер-министром страны.

Отставка премьер-министра

Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.