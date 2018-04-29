воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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C лужайки Белого дома пропал посаженный Трампом и Макроном дуб

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ФОТО: Joshua Roberts / Reuters/Scanpix

В США с лужайки Белого дома исчез дуб, посаженный в минувший понедельник президентами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном во время официального визита французского лидера. Сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

На месте дерева теперь растет обычная трава, и никаких следов его пребывания не осталось.

Дуб привезен из знаменитого леса Белло во Франции, где в июне 1918 года произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне. В ней погибли девять тысяч морпехов.

Дерево, по словам Макрона, должно было служить напоминанием о глубоких связях Франции и США.

В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.

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