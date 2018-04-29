C лужайки Белого дома пропал посаженный Трампом и Макроном дуб

На месте дерева теперь растет обычная трава, и никаких следов его пребывания не осталось.

Дуб привезен из знаменитого леса Белло во Франции, где в июне 1918 года произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне. В ней погибли девять тысяч морпехов.

Дерево, по словам Макрона, должно было служить напоминанием о глубоких связях Франции и США.