Общежитие в Австралии эвакуировали из-за гнилого фрукта

Экстренное сообщение поступило из университетского городка около 15:00 по местному времени. По словам свидетелей, неприятный запах распространялся их библиотеки общежития. Было начато расследование, поскольку на территории учебного заведения хранятся потенциально опасные химические вещества.

После эвакуации пожарные обследовали территорию и выяснили, что источником был испорченный фрукт — дуриан. Он лежал в шкафу, а запах от него распространился по кампусу через систему вентиляции.

Университет снова открыт. Управление охраны окружающей среды проводит проверку и выясняет, правильно ли там организовано хранение и вывоз отходов.

Дуриан — род растений семейства Мальвовые, растет в тропических лесах Юго-Восточной Азии. У фрукта очень сильный неприятный запах, который напоминает смесь тухлого лука, сыра и скипидара. Из-за этого в некоторых странах запрещено приносить дуриан в общественные места и везти в транспорте.