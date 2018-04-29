"Правила для смердов": россиянам пояснили новые правила поведения в аэропортах

В Минтрансе, в частности, отметили, что запрет сидеть или лежать на полу и ступеньках не распространяется на пассажиров с авиабилетами. В правилах говорится: "Запрещено находиться в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках, а также сидеть на напольном покрытии, ступенях, лестничных площадках использовать специально выделенные места для инвалидов и маломобильных лиц, предусмотренные в залах ожидания, за исключением случаев использования их пассажирами и маломобильными лицами".

Данная мера направлена на борьбу с попрошайками, а также "лицами, осуществляющими предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приводящих к опасным для потребителя последствиям". "Так, на территории аэропорта очень часто осуществляют свою деятельность зазывалы, из-за которых иностранцы, прибывшие в страну, едут на такси но тарифам, превышающим в 50 раз реальные", - рассказали в ведомстве. Прежнее законодательство исключало возможность привлечения таких лиц к административной ответственности.

Запрет на использование багажных тележек и детских колясок на эскалаторах связан с безопасностью пассажиров. При необходимости попасть на другой этаж граждане всегда могут воспользоваться лифтом. Что касается запрета на переодевание и стирку, то он касается только "неустановленных для этого мест".

Как ранее отмечал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев, новые правила затронут всех, кто находится на территории и в 30-метровой зоне аэропорта. Разрабатывало правила Министерство транспорта Московской области. Нарушение правил грозит штрафами от 100 рублей до пяти тысяч рублей, для должностных и юридических лиц - выше.