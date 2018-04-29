Вблизи латвийской границы замечены российские военные корабли
29 апреля 2018 г., 16:01
Сегодня вблизи Латвии констатированы российские военные корабли, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах Латвии.
В латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных находился буксир класса «Горынь», а в пяти милях от территориальных вод - фрегат класса «Стерегущий», передает Rus.Tvnet.
В последние годы российские самолеты и военные корабли констатируются вблизи границ Латвии регулярно.