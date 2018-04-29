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Вблизи латвийской границы замечены российские военные корабли

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ФОТО: Yuri Smityuk / Yuri Smityuk/TASS

Сегодня вблизи Латвии констатированы российские военные корабли, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах Латвии.

В латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных находился буксир класса «Горынь», а в пяти милях от территориальных вод - фрегат класса «Стерегущий», передает Rus.Tvnet.

В последние годы российские самолеты и военные корабли констатируются вблизи границ Латвии регулярно.

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