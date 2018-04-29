Помпео призвал страны Персидского залива объединиться против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Саудовскую Аравию подверг резкой критике региональную политику Ирана и призвал страны Персидского залива к единству. Для назначенного на днях главы американской дипломатии это первое масштабное зарубежное турне, передает Newsru.com со ссылкой на Fox News.
Fox указывает, что пока сотрудничество США с союзниками в Заливе идет не слишком успешно: Вашингтон хочет объединить регион против Ирана, а те отвлекаются на блокаду Катара.
На совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Абделем аль-Джубейром в воскресенье Помпео подчеркивал: "Иран дестабилизирует весь регион. Он поддерживает группы боевиков и террористов, он поставляет оружие повстанцам-хуситам в Йемене. Он также поддерживает режим убийцы Асада [президента Сирии]", - заявил новый госсекретарь США.
Американский дипломат коснулся конфликта стран залива с Катаром и подчеркнул: "Единство стран залива необходимо, и мы должны его достичь".
Помпео, который далее отправится в Иерусалим и Амман, проинформировал саудовское руководство о намерениях президента США Дональда Трампа выйти из соглашения с Ираном по иранской ядерной программе, а также ведущихся на эту тему переговорах с европейскими союзниками США.
В Европе, в отличие от Белого дома, сделку с Ираном считают необходимой и намерены придерживаться ее условий.