Помпео призвал страны Персидского залива объединиться против Ирана

Fox указывает, что пока сотрудничество США с союзниками в Заливе идет не слишком успешно: Вашингтон хочет объединить регион против Ирана, а те отвлекаются на блокаду Катара.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Абделем аль-Джубейром в воскресенье Помпео подчеркивал: "Иран дестабилизирует весь регион. Он поддерживает группы боевиков и террористов, он поставляет оружие повстанцам-хуситам в Йемене. Он также поддерживает режим убийцы Асада [президента Сирии]", - заявил новый госсекретарь США.

Американский дипломат коснулся конфликта стран залива с Катаром и подчеркнул: "Единство стран залива необходимо, и мы должны его достичь".

Помпео, который далее отправится в Иерусалим и Амман, проинформировал саудовское руководство о намерениях президента США Дональда Трампа выйти из соглашения с Ираном по иранской ядерной программе, а также ведущихся на эту тему переговорах с европейскими союзниками США.