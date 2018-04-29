воскресенье, 29 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министр иностранных дел Свен Миксер отправится с рабочим визитом в Данию

Министр иностранных дел Свен Миксер отправится с рабочим визитом в Данию

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

ФОТО: Liis Treimann

Министр иностранных дел Свен Миксер в понедельник отправится с рабочим визитом в Данию, в ходе которого он встретится со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что сторон обсудят на встрече нынешнее состояние эстонско-датских отношений, положение с безопасностью в Европе, предстоящий саммит НАТО, взаимоотношения с Россией и актуальные вопросы Европейского Союза.

Свен Миксер также примет участие в совещании за круглым столом по теме безопасности в Датском Институте международных исследований.

В тот же день эстонская национальная авиакомпания Nordica откроет новую регулярную авиалинию Таллинн-Копенгаген, самолетом этой линии Миксер долетит до Копенгагена. По случаю открытия нового маршрута в посольстве Эстонии в Копенгагене состоится праздничный прием.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ