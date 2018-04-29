Министр иностранных дел Свен Миксер отправится с рабочим визитом в Данию

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что сторон обсудят на встрече нынешнее состояние эстонско-датских отношений, положение с безопасностью в Европе, предстоящий саммит НАТО, взаимоотношения с Россией и актуальные вопросы Европейского Союза.

Свен Миксер также примет участие в совещании за круглым столом по теме безопасности в Датском Институте международных исследований.