Индекс измеряет степень успешного внедрения западных стандартов и ценностей в 14 постсоветских странах (за исключением России).

Индекс измеряет степень вестернизации (заимствование западноевропейского или англо-американского образа жизни в области экономики, политики, образования и культуры, распространение западных ценностей) по пяти ключевым областям:

Политическая вестернизация

Экономическая вестернизация

Юридическая вестернизация

Языковая и культурная вестернизация

Вестернизация образа жизни

Анализ проводился экспертами на местном уровне в каждой стране.

Первое место в рейтинге заняла Эстония, второе — Литва, третье — Латвия, четвертое — Грузия, пятое — Молдавия, шестое — Украина, седьмое — Армения, восьмое — Казахстан, девятое — Азербайджан, десятое — Кыргызстан, одиннадцатое — Белоруссия, двенадцатое — Узбекистан, тринадцатое — Таджикистан, четырнадцатое — Туркменистан.

ФОТО: Strategeast

Каждая страна набирает определенные баллы и по ним страны делятся на четыре категории: «подлинно прозападные», «декларативно прозападные», «балансирующие прагматики» и «неприступные крепости». Некоторые страны, такие как Эстония, Латвия и Литва, уже успешно внедрили реформы, которые позволили им считаться «подлинно прозападными». Другие, такие как Украина, Грузия и Молдова, уверенно идут по пути вестернизации, но показывают не систематичный и недостаточный прогресс. Остальные страны предпочитают балансировать между интересами Запада и России либо максимально закрываются от любого внешнего влияния.