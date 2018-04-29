Эстония занимает первое место среди 14 бывших советских республик по уровню интеграции в западное политическое, экономическое и культурное пространство. Первый ежегодный «Индекс вестернизации-2018» был выпущен американской организацией StrategEast.
Индекс измеряет степень успешного внедрения западных стандартов и ценностей в 14 постсоветских странах (за исключением России).
Индекс измеряет степень вестернизации (заимствование западноевропейского или англо-американского образа жизни в области экономики, политики, образования и культуры, распространение западных ценностей) по пяти ключевым областям:
- Политическая вестернизация
- Экономическая вестернизация
- Юридическая вестернизация
- Языковая и культурная вестернизация
- Вестернизация образа жизни
Анализ проводился экспертами на местном уровне в каждой стране.
Первое место в рейтинге заняла Эстония, второе — Литва, третье — Латвия, четвертое — Грузия, пятое — Молдавия, шестое — Украина, седьмое — Армения, восьмое — Казахстан, девятое — Азербайджан, десятое — Кыргызстан, одиннадцатое — Белоруссия, двенадцатое — Узбекистан, тринадцатое — Таджикистан, четырнадцатое — Туркменистан.
Каждая страна набирает определенные баллы и по ним страны делятся на четыре категории: «подлинно прозападные», «декларативно прозападные», «балансирующие прагматики» и «неприступные крепости». Некоторые страны, такие как Эстония, Латвия и Литва, уже успешно внедрили реформы, которые позволили им считаться «подлинно прозападными». Другие, такие как Украина, Грузия и Молдова, уверенно идут по пути вестернизации, но показывают не систематичный и недостаточный прогресс. Остальные страны предпочитают балансировать между интересами Запада и России либо максимально закрываются от любого внешнего влияния.
Большинство стран ратифицировали основные международные конвенции и приняли законы, защищающие права и свободы человека. Однако на практике эти законы не соблюдаются. Многие страны объясняют это тем, что они должны учитывать местные традиции (например, историческую подоплеку или религиозные догмы). Более того, близость к Европе не всегда является гарантией правовой защиты. Например, Кыргызстан, несмотря на географическую отдаленность от Европы, имеет относительно высокий уровень правовой вестернизации, в то время как показатели Беларуссии в этой категории очень низкие.