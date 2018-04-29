воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Эстонию признали самой прозападной среди постсоветских стран Наша страна обошла другие по пяти критериям!

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Таллинн.

ФОТО: Peeter Langovits

Эстония занимает первое место среди 14 бывших советских республик по уровню интеграции в западное политическое, экономическое и культурное пространство. Первый ежегодный «Индекс вестернизации-2018» был выпущен американской организацией StrategEast.

Индекс измеряет степень успешного внедрения западных стандартов и ценностей в 14 постсоветских странах (за исключением России).

Индекс измеряет степень вестернизации (заимствование западноевропейского или англо-американского образа жизни в области экономики, политики, образования и культуры, распространение западных ценностей) по пяти ключевым областям:

  • Политическая вестернизация
  • Экономическая вестернизация
  • Юридическая вестернизация
  • Языковая и культурная вестернизация
  • Вестернизация образа жизни

Анализ проводился экспертами на местном уровне в каждой стране.

Первое место в рейтинге заняла Эстония, второе — Литва, третье — Латвия, четвертое — Грузия, пятое — Молдавия, шестое — Украина, седьмое — Армения, восьмое — Казахстан, девятое — Азербайджан, десятое — Кыргызстан, одиннадцатое — Белоруссия, двенадцатое — Узбекистан, тринадцатое — Таджикистан, четырнадцатое — Туркменистан.

ФОТО: Strategeast

Каждая страна набирает определенные баллы и по ним страны делятся на четыре категории: «подлинно прозападные», «декларативно прозападные», «балансирующие прагматики» и «неприступные крепости».  Некоторые страны, такие как Эстония, Латвия и Литва, уже успешно внедрили реформы, которые позволили им считаться  «подлинно прозападными». Другие, такие как Украина, Грузия и Молдова, уверенно идут по пути вестернизации, но показывают не систематичный и недостаточный прогресс. Остальные страны предпочитают  балансировать между интересами Запада и России либо максимально закрываются от любого внешнего влияния.

Большинство стран ратифицировали основные международные конвенции и приняли законы, защищающие права и свободы человека. Однако на практике эти законы не соблюдаются. Многие страны объясняют это тем, что они должны учитывать местные традиции (например, историческую подоплеку или религиозные догмы). Более того, близость к Европе не всегда является гарантией правовой защиты. Например, Кыргызстан,  несмотря на географическую отдаленность от Европы, имеет относительно высокий уровень правовой вестернизации, в то время как показатели Беларуссии в этой категории очень низкие.

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