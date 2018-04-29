воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Картина дня: прозападность Эстонии, эвакуация дома в Таллинне и новый лидер рынка топлива

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Угроза взрыва около Линнамяэ, 8.

ФОТО: Raigo Pajula

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями воскресенья. 

Эстонию признали самой прозападной среди постсоветских стран

Эстония занимает первое место среди 14 бывших советских республик по уровню интеграции в западное политическое, экономическое и культурное пространство. Читать далее... 

В Таллинне подозрительная находка привела к эвакуации жильцов многоквартирного дома 

На остановке на улице Сыле в Пыхья-Таллинне был найден подозрительный чемодан, из-за чего были эвакуированы жильцы одного многоквартирного дома. Читать далее...

Батарейная тюрьма выставлена на продажу

Правительство Эстонии приняло решение выставить на аукцион морскую крепость Батарейную, относящуюся к европейским памятникам архитектуры. Читать далее...

Черная полоса: за один день в ДТП пострадали четыре мотоциклиста

Вчерашний день выдался не самым удачным для мотоциклистов: за 28 апреля на дорогах Эстонии произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с их участием. Читать далее...

В Эстонию идет настоящее тепло

В начале недели кратковременные дожди пройдут во многих местах, в то же время преобладающий температурный фон днем около 15-ти градусов тепла, в Южной Эстонии временами и больше. Читать далее...

График: смотрите, кто стал лидером на рынке топлива Эстонии

Розничная продажа моторного топлива в Эстонии формируется на 35 процентов из бензина и на 65 процентов из дизельного топлива. Читать далее...

Такое не часто увидишь: житель Эстонии запечатлел редкое явление

Читатели Postimees прислали в редакцию фотографии вчерашнего неба с двойной радугой. Читать далее...

Россия запретила въезд литовским политикам

Москва в ответ на принятый Литвой аналог "списка Магнитского" расширила свой черный список за счет "наиболее враждебно настроенных" к РФ литовских политиков. Читать далее...

Видео: завтра Windows ждет масштабное обновление

Очередное крупное обновление для Windows 10, которое будет называться April 2018 Update, выйдет завтра, 30 апреля. В том числе появится функция Focus Assist, которая должна помочь сконцентрироваться на работе. Читать далее...

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