Тартуский университет будет обучать специалистов по работе с людьми, имеющими нарушения психики

Тартуский университет подал ходатайство совету по налогам с азартных игр о выделении 4440 евро на обучение специалистов для работы с людьми, имеющими нарушения психики и потребность в реабилитационных мерах.
Об этом BNS сообщила пресс-служба вуза, отметив, что цель проекта — обучить двадцать специалистов, среди них — 13 сотрудников AS Hoolekandeteenus по работе с людьми с нарушением психики.
Для этого будет проведен курс практического обучения “Coaching for Recovery”, выстроенный на принципах обучения проведению персонального восстановления.
Речь идет о рабочем методе, применяемом в Великобритании, Голландии и других странах Европы в отношении взрослых людей, у которых на фоне душевной ранимости, расстройства психики и социальных комплексов возникли трудности в обычной жизни.
Курс обучения для специалистов продолжается три дня. Первая сессия намечена на 4-5 сентября, ее проведет известный эксперт и преподаватель из Великобритании Хелен Кирус-Уйат.