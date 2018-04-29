Тартуский университет будет обучать специалистов по работе с людьми, имеющими нарушения психики

Об этом BNS сообщила пресс-служба вуза, отметив, что цель проекта — обучить двадцать специалистов, среди них — 13 сотрудников AS Hoolekandeteenus по работе с людьми с нарушением психики.

Для этого будет проведен курс практического обучения “Coaching for Recovery”, выстроенный на принципах обучения проведению персонального восстановления.

Речь идет о рабочем методе, применяемом в Великобритании, Голландии и других странах Европы в отношении взрослых людей, у которых на фоне душевной ранимости, расстройства психики и социальных комплексов возникли трудности в обычной жизни.