Стало известно, когда на улицах Таллинна появятся автомобили "Яндекс. Такси"

В Таллинне 29 апреля прилетел директор по международным проекта российского сервиса "Яндекс. Такси" Арам Саргсян, который запускает работу приложения во всех странах Балтии. "В Таллинне воспользоваться услугой "Яндекс. Такси" можно будет уже первого мая. В первый день 300 такси будут ожидать своих клиентов", - сказал Саргсян.