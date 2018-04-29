воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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  • Стало известно, когда на улицах Таллинна появятся автомобили "Яндекс. Такси"

Стало известно, когда на улицах Таллинна появятся автомобили "Яндекс. Такси"

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Яндекс. Такси. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik

Российская компания Yandex сделает доступным на территории Эстонии свое приложение по вызову такси в ночь на первое мая. Россияне договорились с пятью таллиннскими фирмами, оказывающими услугу таксоизвоза, о том, что их автомобили будут использовать приложение "Яндекс. Такси".

В Таллинне 29 апреля прилетел директор по международным проекта российского сервиса "Яндекс. Такси" Арам Саргсян, который запускает работу приложения во всех странах Балтии. "В Таллинне воспользоваться услугой "Яндекс. Такси" можно будет уже первого мая. В первый день 300 такси будут ожидать своих клиентов", - сказал Саргсян.

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