Продуктовый банк проведет сбор продуктов для малоимущих по всей Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба организации, отметив,что дни сбора продуктов пройдут в 47 разных магазинах по всей Эстонии. В их числе магазины таких брендов как Prisma, Rimi, Selver, Maksimarket, Konsum и Maxima.

В эти весенние дни Продуктовый банк ждет содействия со стороны более 900 добровольных помощников по всей Эстонии, которые в течение двух дней будут помогать собирать продукты.

Зарегистрироваться можно в интернете по адресу: osale.toidupank.ee, где также можно найти список всех магазинов, участвующих в акции.

Задача добровольцев – общаться с посетителями магазина, объяснять им суть акции, предлагать жертвовать продукты питания, а также складировать собранные продукты, пояснили в Продовольственном банке.

Точную информацию, связанную с графиком смен, можно найти здесь: osale.toidupank.ee, нажав на кнопку Vali pood ja vahetus.

Собранные продукты будут собраны в комплекты и переданы по всей Эстонии людям, живущим за чертой бедности. Предпочтение отдаётся семьям с детьми.

По различным оценкам в настоящее время в Эстонии более 50 000 людей ежедневно испытывают трудности по причине нехватки еды. В тоже время еженедельно в магазинах, на производственных предприятиях и оптовых складах остается много продуктов питания, которые просто не успевают продать.

Продуктовый банк создан для того, чтобы нереализованная еда поступала голодающим людям - от торговых сетей и производственного сектора принимаются продукты, срок реализации которых вот-вот истечет; из них при помощи волонтеров формируются продуктовые наборы, которые затем поступают наиболее нуждающимся людям на основании полученных от социальных отделов списков.

Продуктовый банк – это некоммерческая организация, которая собирает/принимает продукты питания от производителей, поставщиков и частных лиц, чтобы передать их нуждающимся.

Деятельность Продуктового банка способствует уменьшению расточительства продуктов питания. Если ранее нереализованные продукты утилизировались, то теперь они доставляются туда, где в них действительно нуждаются. Проще говоря, Продуктовый банк берет еду там, где её слишком много, и доставляет туда, где её не хватает.

2 раза в год Таллиннский Продуктовый банк организует сбор продуктов в больших продуктовых магазинах. Клиентов магазинов призывают пожертвовать тот или иной купленный продукт с длительным сроком хранения в пользу людей, живущих за чертой бедности. В подобных мероприятиях принимают участие сотни добровольцев.

В своей деятельности организация строго соблюдает правила гигиены и требования к качеству продуктов. Продуктовый банк никогда не покупает и никогда не продает продукты.

Распространение продуктов питания осуществляется при посредничестве сети сотрудничающих организаций, в которую входят местные благотворительные организации и социальные учреждения, у которых налажен прямой контакт с нуждающимися. Через эти организации бесплатную продовольственную помощь могут получить люди, доходы которых ниже прожиточного минимума.

Первый Продуктовый банк был основан 43 года назад в США. Его делом стала борьба против бедности и за рациональное использование пищевых продуктов. Ныне по всему миру действуют тысячи продуктовых банков. В последнее десятилетие немало подобных организаций возникло и в Европе, например в Германии – 100 продуктовых банков, в Голландии – 125. Активно действуют продуктовые банки в Финляндии, Швеции, Дании и Литве.