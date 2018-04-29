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В Ираке десятки россиянок осуждены пожизненно за поддержку ИГ

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ФОТО: Deutsche Welle

Центральный уголовный суд Ирака приговорил 19 гражданок РФ к пожизненному заключению за поддержку, незаконное членство в группировке "Исламское государство" и "вовлечение в акты терроризма". Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщает dw.com.

Возвращением граждан РФ из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет член Совета Федерации от Чеченской Республики Зияд Сабсаби.

Как передает Press TV, ранее сенатор предупреждал, что россиянкам, проходящим по данному делу, может угрожать смертная казнь - с учетом того, что большинство из них отказались признать себя виновными. Политик также сообщил, что в ряде случаев дети, чей возраст не превышал трех лет, содержались вместе с матерями в камерах предварительного заключения.

Ранее в Ираке прошел еще один судебный процесс над семью иностранками, обвинявшимися в пособничестве ИГ. В итоге две россиянки и одна гражданка Франции были приговорены к пожизненному заключению, а три азербайджанки и одна гражданка Киргизии - к смертной казни. 

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