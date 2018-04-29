В Ираке десятки россиянок осуждены пожизненно за поддержку ИГ

Как передает Press TV, ранее сенатор предупреждал, что россиянкам, проходящим по данному делу, может угрожать смертная казнь - с учетом того, что большинство из них отказались признать себя виновными. Политик также сообщил, что в ряде случаев дети, чей возраст не превышал трех лет, содержались вместе с матерями в камерах предварительного заключения.