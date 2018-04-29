воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Видео: ралли-гонщик попал в страшную аварию

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ФОТО: Twitter / Kalle Rovanperä

Во время аргентинского ралли WRC2 находившийся за рулем финн Калле Рованперя потерял управление. Его автомобиль перевернулся через крышу несколько раз.

Несчастный случай произошел там, где находилось очень много зрителей. К счастью, помимо автомобиля Калле Рованперя, никто не пострадал. 

По предварительным данным, автомобиль пилота ралли столкнулся с другим автомобилем, который стоял недалеко от дороги. 

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