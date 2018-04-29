Видео: ралли-гонщик попал в страшную аварию
29 апреля 2018 г., 18:19
Во время аргентинского ралли WRC2 находившийся за рулем финн Калле Рованперя потерял управление. Его автомобиль перевернулся через крышу несколько раз.
Несчастный случай произошел там, где находилось очень много зрителей. К счастью, помимо автомобиля Калле Рованперя, никто не пострадал.
По предварительным данным, автомобиль пилота ралли столкнулся с другим автомобилем, который стоял недалеко от дороги.
@OfficialWRC @rallyargentina pic.twitter.com/Vvbn5tRhzF— Nick🐺 (@RaccaaNickk) April 29, 2018