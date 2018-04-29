Путин обсудил с президентом Южной Кореи договоренности с Пхеньяном

В воскресенье утром СМИ сообщили о готовности главы КНДР Ким Чен Ына демонтировать ядерный полигон под надзором зарубежных журналистов и экспертов до конца мая.

Президент Южной Кореи подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Лидеры двух государств также позитивно оценили договоренности, достигнутые на встрече. А Путин подтвердил готовность России и дальше помогать налаживанию взаимодействия между Сеулом и Пхеньяном.

Президенты особо подчеркнули намерение обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова и высказали уверенность, что согласованные Сеулом и Пхеньяном меры будут также способствовать продвижению региона к миру и стабильности.

Кроме того, во время беседы Путин и Мун Чжэ Ин согласовали график на высшем уровне и обсудили реализацию инфраструктурных и энергетических проектов.

27 апреля Ким Чен Ын провел 12-часовую встречу с Мун Чжэ Ином. Стороны подписали декларацию о мирном договоре и о полной денуклеаризации Корейского полуострова.