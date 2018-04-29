воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Берлин готов ответить на торговую войну США

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Ангела Меркель призвала страны ЕС к единству.

ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS/Scanpix

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном формате обсудила с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Терезой Мэй проблему тарифных войн с США и выполнение условий ядерной сделки с Ираном, сообщает dw.com.

Стороны сошлись во мнении, что "Соединенным Штатам не следует предпринимать каких-либо торгово-политических мер в отношении Евросоюза", имея в виду возможный отказ Вашингтона от исключительных условий для европейских стран в отношении новых пошлин на сталь и алюминий после 1 мая. В ходе встречи Меркель с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне глава Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос, продлит ли он действие исключений или нет. 

Берлин готов "в рамках положений многосторонней торговли защищать свои интересы", подчеркнула Меркель.

Сделка с Ираном - лучший способ сдерживания

В пресс-службе главы британского правительства уточнили, что предметом диалога стала также "важная роль ядерной сделки с Ираном (Совместного всеобъемлющего плана действий - Ред.) как лучшего способа нейтрализовать угрозу" того, что в распоряжение Тегерана могут попасть ядерные вооружения.

Участники беседы также поговорили о важности продолжения диалога в трехстороннем формате для "продвижения общих интересов и обеспечения безопасности" в Европе.

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