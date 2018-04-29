IRL притормозил утверждение гендиректоров полиции и КаПо

Разногласия по поводу назначения руководителей двух силовых ведомств обещают стать еще одним яблоком раздора в правящей коалиции, сообщил в воскресенье портал новостей вещания.

Лидер отечественников Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что его партия пока не приняла окончательного решения по поводу кандидатуры Вахера. Он объяснил это серьезными вопросами, которые вызывает аудит обустройства восточной границы, неожиданно подорожавшего более чем на 100 млн евро.

"Проект разработали за слишком короткое время, в спешке, планы были слишком амбициозные, а прогнозы и расчеты стоимости очень неточные. Также аудит указывает на то, что ошибки управления не были приняты во внимание", - сказал глава IRL.

Его оппоненты указывают, что проект аудита был опубликован в первые дни марта и времени ознакомиться и сделать критические замечания было более чем достаточно.

"Аудит был опубликован второго или первого марта. Сейчас уже почти май. Если было желание серьезно ознакомиться с аудитом, то была возможность созвать фракции для обсуждения, привлечь аудитора, который прояснил бы некоторые моменты. Эльмар Вахер приходил и во францию отечественников и в нашу фракцию", - сказала член правовой комиссии Рийгикогу Сийри Овийр (Социал-демократическая партия).

Член правовой комиссии Ольга Иванова (фракция Центристской партии) тоже удивлена, что у отечественников не было серьезных замечаний и вопросов к Эльмару Вахеру, пока аудит обсуждался в комиссии.

"Мы входим в активную фазу предвыборной кампании. Естественно, IRL находится сегодня в положении, когда может быть роль оппозиционера или той стороны в коалиции, которая всегда чем-то недовольна или имеет свое особенное мнение. Это лишь возможность попасть на картинку и показать своим избирателям, что они есть", - сказала Иванова.

Эльмар Вахер пока назначен исполняющим обязанности гендиректора Департамента полиции и погранохраны до 2 мая. При этом коалиция хочет назначить гендиректоров полиции и КаПо вместе, поэтому из-за вопросов к Вахеру зависло и утверждение кандидатуры Арнольда Синисалу, полномочия которого истекают в июне.