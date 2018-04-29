«Говорить на русском можно только дома»: телеканал ARTE показал Латвию в крайне невыгодном свете

Репортаж под названием «Kulturkampf in Lettland» («Борьба культур в Латвии») продолжительностью в полчаса начинается видами на Центральный рынок, на котором закупаются лидер антифашистов в Латвии Иосиф Корен и депутат Юрмальской думы от «Согласия» Елизавета Кривцова, в фильме представленные активистами прав неграждан.

Кривцова главным ограничителем употребления русского языка называет Государственный центр языка, ловко играя словами, именуя его языковой полицией. Центр всех, кто не говорит на латышском языке, наказывает денежными штрафами.

Сюжет создает впечатление, что даже за разговор на рынке с туристом на русском языке продавец должен беспокоиться о нарушении закона о языке.

Комментируя этот момент сюжета, директор Центра госязыка Марис Балтиньш отметил, что это абсолютная ложь. Конечно, продавцы должны владеть государственным языком, но обслуживать они могут клиента на удобном для него языке, если таковым, конечно, владеют.

В фильме также рассказывается о 16 марта, преподнося факты так, что официальная власть считает легионеров исключительно героями, а процессия 16 марта сравнивается с холокостом.

Министр культуры Даце Мелнбарде, комментируя сюжет, отметила, что в Латвии не только показывают представления русских авторов, но и работает Театр русской драмы, представления в котором проходят на русском языке. Также в Даугавпилсе есть представления на русском, есть радио LR4, поэтому прозвучавшие в сюжете обвинения необоснованны.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис высказался о сюжете совсем недипломатично, отметив, что надо быть полным идиотом или абсолютно несведущим, чтобы думать так. Или же необходимо быть очень заинтересованным, чтобы заставить так думать.

Отмечается, что использованное в названии фильма понятие «kulturkampf» для немцев имеет крайне отрицательное значение.

Создатели фильма не связывались с Центром госязыка или другими учреждениями, отвечающими за языковую и образовательную политику в Латвии. Официальная Латвия сюжет считает тенденциозным.

Посольство Латвии в Германии обратилось к телеканалу ARTE, указав на дезинформацию в сюжете. По запросу посольства введение к фильму на домашней странице было подкорректировано. Некорректные цитаты были также отправлены стратегической коммуникационной группе ЕС East StratCom Task Force.