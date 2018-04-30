Галерея: оставленные в сарае тряпки спровоцировали пожар
30 апреля 2018 г., 7:06
В воскресенье вечером Тарту в районе Карлова на углу улиц Саэкоя и Калеви загорелся дровяной сарай. На место прибыли как полиция, так и скорая помощь.
Спасателям удалось довольно быстро потушить пожар и к счастью жилой дом от возгорания не пострадал. Однако состоящий из четырех боксов сарай серьезно пострадал.
По словам руководителя спасательных работ, пожар произошел из-за масляных тряпок, которые отнесли в сарай после смазывания пола. В сарае они загорелись, что привело к возгоранию.