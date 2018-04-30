понедельник, 30 апреля 2018 г.
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Галерея: оставленные в сарае тряпки спровоцировали пожар

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В воскресенье вечером Тарту в районе Карлова на углу улиц Саэкоя и Калеви загорелся дровяной сарай. На место прибыли как полиция, так и скорая помощь. 

Спасателям удалось довольно быстро потушить пожар и к счастью жилой дом от возгорания не пострадал. Однако состоящий из четырех боксов сарай серьезно пострадал.

ФОТО: Фото читателя Postimees

По словам руководителя спасательных работ, пожар произошел из-за масляных тряпок, которые отнесли в сарай после смазывания пола. В сарае они загорелись, что привело к возгоранию.

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