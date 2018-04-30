Сирия заявила о новой ракетной атаке на свои военные базы

Уточняется, что целями атаки были базы рядом с Хамой и Алеппо. Сирийские власти не делали заявлений о том, кто стоит за этими ударами, а также не пояснили, был ли нанесен какой-либо ущерб и есть ли погибшие. При этом, по некоторым сведениям, после атаки на одном из военных складов начался пожар, были слышны взрывы.