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Сирия заявила о новой ракетной атаке на свои военные базы

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ФОТО: AMMAR ABDULLAH/REUTERS

Военные базы на севере Сирии подверглись ракетному удару, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сирийское информагентство SANA.

Уточняется, что целями атаки были базы рядом с Хамой и Алеппо. Сирийские власти не делали заявлений о том, кто стоит за этими ударами, а также не пояснили, был ли нанесен какой-либо ущерб и есть ли погибшие. При этом, по некоторым сведениям, после атаки на одном из военных складов начался пожар, были слышны взрывы.

После ракетного удара США и союзников по Сирии несколько раз появлялись сообщения о новых атаках на сирийские военные объекты, в частности, ВВС Израиля обстреляли базу в Хомсе и пытались атаковать Думэйр.

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