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Минфин: расходы и доходы госбюджета соответствуют ожиданиям

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Расходы и доходы государственного бюджета в текущем году соответствуют ожиданиям, заверило в понедельник, 30 апреля, Министерство финансов, передает Rus.err.ee.

По данным ведомства, за первые два месяца расходы и инвестиции государственных учреждений составили 1,49 млрд евро или 14% от запланированного на год. Доходы за тот же период составили 1,38 млрд евро или 13,4% от запланированных годовых поступлений. 

Согласно ранее утвержденному плану, доходы и расходы госбюджета Эстонии на 2018 год превысят 10 млрд евро - данный объем станет рекордным за всю историю государства.

При этом бюджет по-прежнему будет дефицитным: его расходы и инвестиции составят 10,58 млрд евро при доходах в 10,33 млрд евро.

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