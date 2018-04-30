Минфин: расходы и доходы госбюджета соответствуют ожиданиям
30 апреля 2018 г., 7:33
Расходы и доходы государственного бюджета в текущем году соответствуют ожиданиям, заверило в понедельник, 30 апреля, Министерство финансов, передает Rus.err.ee.
По данным ведомства, за первые два месяца расходы и инвестиции государственных учреждений составили 1,49 млрд евро или 14% от запланированного на год. Доходы за тот же период составили 1,38 млрд евро или 13,4% от запланированных годовых поступлений.
Согласно ранее утвержденному плану, доходы и расходы госбюджета Эстонии на 2018 год превысят 10 млрд евро - данный объем станет рекордным за всю историю государства.
При этом бюджет по-прежнему будет дефицитным: его расходы и инвестиции составят 10,58 млрд евро при доходах в 10,33 млрд евро.