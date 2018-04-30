Скандальный матч в Вашингтоне и новое достижение Овечкина

В НХЛ продолжаются матчи второго раунда Кубка Стэнли. Самая обсуждаемая серия между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" продолжает радовать как голами так и событиями.
Уже на первой минуте Александр Овечкин открыл счет в матче в контратаке, забросив свою рекордную 53-ю шайбу в плей-офф, догнав в списке бобмардиров все времен Джереми Реника. Затем наступило время скандалов: вторая шайба Петра Враны, по мнению тренерского штаба "Питтсбурга" был забит с нарушением правил: главный тренер «пингвинов» Майк Салливан попытался опротестовать гол Враны, поскольку за секунду до броска нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли задел клюшкой щиток Мюррея. Но в оперативном штабе в Торонто сочли, что у голкипера было достаточно времени, чтобы перегруппироваться. А при счете 3:1, когда "Питтсбург" мог вернуться в игру, судьи не засчитали после видео просмотров гол Патрика Хернквиста. Швед пытался пропихнуть хайбу через щитки Криса Холтби, но судьи сразу же показали, что будет просмотр "кино" и второй раз за вечер оперативный штаб Лиги в Торонто вынес решение не в пользу "Пингвинов" - шайба не пересекла полностью линию ворот.
«Я всю дорогу следил за Кросби. Не ожидал, что он, объехав ворота, станет пасовать. А потом Хернквист бросил мне в щиток, я крутанулся, а когда посмотрел, то увидел шайбу на ленточке и постарался правой ногой не дать ей пересечь линию. Повторов этого момента пока не видел», – сказал Холтби.
Игра продолжалась в обоюдоостром ключе, но "Вашингтону" удалось отстоять победу и сравнять счет в серии (1:1). Точку в матче,4:1, поставил Никалс Бэкстрем, забросивший в пустые ворота.
Также как в противостоянии "Кэпс" и "Пингвинов", счет 1:1 стал и в серии "Нэшвилла" и "Виннипега". Команды весь матч попеременно вели в чете, но 60 минут основного времени окончились 4:4, а в овертайме победу хозяевам принес швейцарец Кевин Фиала, на пятой минуте второго дополнительного времени, 5:4.