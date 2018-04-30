Скандальный матч в Вашингтоне и новое достижение Овечкина

Уже на первой минуте Александр Овечкин открыл счет в матче в контратаке, забросив свою рекордную 53-ю шайбу в плей-офф, догнав в списке бобмардиров все времен Джереми Реника. Затем наступило время скандалов: вторая шайба Петра Враны, по мнению тренерского штаба "Питтсбурга" был забит с нарушением правил: главный тренер «пингвинов» Майк Салливан попытался опротестовать гол Враны, поскольку за секунду до броска нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли задел клюшкой щиток Мюррея. Но в оперативном штабе в Торонто сочли, что у голкипера было достаточно времени, чтобы перегруппироваться. А при счете 3:1, когда "Питтсбург" мог вернуться в игру, судьи не засчитали после видео просмотров гол Патрика Хернквиста. Швед пытался пропихнуть хайбу через щитки Криса Холтби, но судьи сразу же показали, что будет просмотр "кино" и второй раз за вечер оперативный штаб Лиги в Торонто вынес решение не в пользу "Пингвинов" - шайба не пересекла полностью линию ворот.