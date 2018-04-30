понедельник, 30 апреля 2018 г.
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Киев меняет формат военной операции на востоке страны

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Солдат украинской армии, Святогорск, западная Украина.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

С понедельника операция на востоке Украины будет называться войсковой, а не антитеррористической. Минобороны Украины не исключает начала наступления армии в Донбассе, сообщает dw.com.

Правительство Украины меняет формат военной операции на востоке страны с антитеррористической на войсковую с понедельника, 30 апреля. Ранее, 13 апреля, о переформатировании операции сообщил президент страны Петр Порошенко. Глава украинского Минобороны Степан Полторак не исключил начала наступления украинской армии в Донбассе после завершения антитеррористической операции. По словам Полторака, подготовка войск к смене формата уже идет на полевом уровне.

После начала проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей начнет действовать особый порядок. Соответствующее распоряжение может вступить в силу уже в понедельник. Согласно документу, органам безопасности предоставляется ряд специальных полномочий, в частности, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов могут "в случае крайней необходимости" применять оружие и спецсредства в отношении правонарушителей.

Представители самопровозглашенной "ДНР" сообщают о применении украинскими военными запрещенного вооружения по всей линии разграничения. Руководство сепаратистов заявило, что готовится к отражению "возможных провокаций".

"Мы не исключаем, что, когда формат операции сменится, число провокаций только вырастет", - заявил представитель "ДНР" Эдуард Басурин.

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