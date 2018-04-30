Любви все возрасты: Памела Андресон выходит замуж за 30-летнего футболиста

Впервые Андерсон и Рами познакомились на "Гран-при" "Формулы-1" в Монако в мае 2017 года. А уже в августе Памела приехала поддержать Адиля на матч квалификации Лиги Европы "Марсель" – "Домжале" (3:0). Причем для француза марокканского происхождения игра сложилась неудачно – уже на 23-й минуте он был заменен из-за травмы.

Адиль родился на Корсике, но в детстве переехал на материк – в городок Фрежюс. Рос четвертым ребенком в семье, работал с ранних лет. Карьеру футболиста начал в местной команде "Фрежюс", после чего, когда ему было 20, перешел в "Лилль", в составе которого стал чемпионом Франции. Позже выступал за итальянский "Милан", испанские "Валенсию" и "Севилью", с которой выиграл Лигу Европы. За сборную Франции Рами играет с 2010 года, проведя 33 матча и забив один мяч. Является серебряным призером Евро-2016.

"Он мне говорит: "Тебе 30, не может быть, чтобы тебе было 50. Это невозможно! Покажи свои водительские права! Много девушек, которые гораздо моложе тебя, но выглядят хуже!" – рассказала Андерсон в интервью Daily Mail.

При этом Пэм не собирается придавать их отношениям публичность. К примеру, в Инстаграмах Рами и Андерсон нет ни одной совместной фотографии.