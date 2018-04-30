Госсекретарь США: Вашингтон будет добиваться от КНДР не слов, а действий по денуклеаризации
30 апреля 2018 г., 9:18
Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Соединенные Штаты намерены всемерно добиваться денуклеаризации Северной Кореи, при этом будут внимательно следить за выполнением обязательств.
"Слова и обещания мы не будем принимать на веру. Мы будем внимательно следить за конкретными шагами и действиями", - сказал он в интервью телеканалу АВС.
При этом дипломат отметил, что США в ходе предстоящего саммита намерены на переговорах добиться от Северной Кореи таких обязательств, реализация которых сделает предпринимаемые ею шаги в направлении денуклеаризации необратимыми.
Помпео подтвердил, что США продолжать давление на Пхеньян до достижения главной цели - полной денуклеаризации.