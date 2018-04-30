понедельник, 30 апреля 2018 г.
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В результате взрывов в Кабуле погибли более 20 человек

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Кабул. Иллюстративное фото.

ФОТО: MOHAMMAD ISMAIL/REUTERS

В результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле утром в понедельник, 30 апреля, погибли не менее 21 человека, еще 27 получили ранения, заявил представитель министерства здравоохранения страны.

Взрывы прогремели с небольшим интервалом в районе, где расположены посольство США и штаб-квартира афганской службы госбезопасности. В свою очередь корреспондент агентства AFP сообщила, что в одной из кабульских больниц насчитала 14 тел погибших, пишет DW.com.

Первый взрыв унес жизни не менее четырех человек. Среди пострадавших в результате второго взрыва - несколько журналистов. Как минимум один из них погиб. Чуть позже агентство AFP сообщило о гибели своего кабульского фотокорреспондента Шаха Марая. Все раненые доставлены в кабульские больницы. Взрывы произошли в часы пик, когда служащие направлялись на работу.

Представитель полиции Кабула сообщил, что взрывы могли быть устроены смертниками. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Всего неделю назад в результатевзрыва у центра регистрации избирателей в Кабуле погибли 60 человек.

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