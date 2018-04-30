В результате взрывов в Кабуле погибли более 20 человек

В результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле утром в понедельник, 30 апреля, погибли не менее 21 человека, еще 27 получили ранения, заявил представитель министерства здравоохранения страны.
Взрывы прогремели с небольшим интервалом в районе, где расположены посольство США и штаб-квартира афганской службы госбезопасности. В свою очередь корреспондент агентства AFP сообщила, что в одной из кабульских больниц насчитала 14 тел погибших, пишет DW.com.
Первый взрыв унес жизни не менее четырех человек. Среди пострадавших в результате второго взрыва - несколько журналистов. Как минимум один из них погиб. Чуть позже агентство AFP сообщило о гибели своего кабульского фотокорреспондента Шаха Марая. Все раненые доставлены в кабульские больницы. Взрывы произошли в часы пик, когда служащие направлялись на работу.
Представитель полиции Кабула сообщил, что взрывы могли быть устроены смертниками. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Всего неделю назад в результатевзрыва у центра регистрации избирателей в Кабуле погибли 60 человек.