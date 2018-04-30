В результате взрывов в Кабуле погибли более 20 человек

Взрывы прогремели с небольшим интервалом в районе, где расположены посольство США и штаб-квартира афганской службы госбезопасности. В свою очередь корреспондент агентства AFP сообщила, что в одной из кабульских больниц насчитала 14 тел погибших, пишет DW.com.

Первый взрыв унес жизни не менее четырех человек. Среди пострадавших в результате второго взрыва - несколько журналистов. Как минимум один из них погиб. Чуть позже агентство AFP сообщило о гибели своего кабульского фотокорреспондента Шаха Марая. Все раненые доставлены в кабульские больницы. Взрывы произошли в часы пик, когда служащие направлялись на работу.