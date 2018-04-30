"Зенит" лишили золота, Манчини - работы

0:0 - именно такой счет оставил "Зенит" без каких-либо шансов на золотые, да и , если быть честным, вообще на медали. Два тура осталось провести командам и два очка до третьего места, где расположился ЦСКА, и четыре до "Спартака", который сумел прервать серию поражений, победив на выезде 2:0 "Амкар". Хотя питерцы и считались главными фаворитами ЧР-2017/18, но после октября команда попала в штопор, откуда выбраться уже не смогла - унылые ничьи, безвольные поражения и, главное, постоянные жалобы Роберто Манчини на то, что, дескать, игроков ему нужных не купили, а тех которых он сам покупал, оказалось недостаточно, либо классом не вышли.

Теперь же Манчини, по сообщению "СЭ" покинул петербург вообще - сегодня утром Мистер сел на прямой рейс до Рима и улетел, не обещав вернуться. Список кандидатов на тренерскую должность, если Манчини все-таки не вернется у "Зенита" не особо большой.... СМИ сватают в "Зенит" старого знакомого, Дика Адвоката, Синишу Михайловича и даже Леонида Слуцкого, которому в июле заступать на пост голландского "Витесса".