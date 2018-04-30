Самые дешевые авиарейсы: билеты на солнечный Кипр всего за 94 евро
30 апреля 2018 г., 9:52
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 174 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Кению начиная с 418 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Констанцу начиная со 164 евро.
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 425 евро.
Туда-обратно из Таллинна во Флориду начиная с 355 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Испанию начиная со 166 евро.
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 94 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Марокко начиная со 160 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Кейптаун начиная с 464 евро.
Туда-обратно из Риги в Малагу начиная со 148 евро.