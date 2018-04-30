понедельник, 30 апреля 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Самые дешевые авиарейсы: билеты на солнечный Кипр всего за 94 евро

Самые дешевые авиарейсы: билеты на солнечный Кипр всего за 94 евро

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: PETROS KARADJIAS/AP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 174 евро. 

Туда-обратно из Таллинна в Кению начиная с 418 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Констанцу начиная со 164 евро.

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 425 евро.

Туда-обратно из Таллинна во Флориду начиная с 355 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Испанию начиная со 166 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 94 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Марокко начиная со 160 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Кейптаун начиная с 464 евро. 

Туда-обратно из Риги в Малагу начиная со 148 евро. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ