Правление Центристской партии утвердило кандидатуру Янека Мягги на пост министра государственного управления

Премьер-министр Ратас в среду представит кандидатуру Мягги на утверждение президенту.

Мягги заявил правлению партии, что готов вступить в должность министра и вносить свой вклад в работу правительства. «Работая на различных должностях, я побывал в очень разных уголках Эстонии. Я знаю узкие места за пределами Таллинна и хочу применить накопленный опыт для того, чтобы помочь там, где проблемы требуют решения», - сказал Мягги.

Мягги подтвердил, что вступит в Центристскую партию и будет баллотироваться на выборах. «Я готов усердно работать, чтобы заслужить доверие людей и готов к критике. Хочу не словами, а реальной работой в должности министра заслужить у жителей Эстонии мандат на следующих парламентских выборах», - сказал Мягги.

Рекомендуя Мягги, Ратас указал на его опыт и работоспособность.

«Государственная реформа, более равномерное региональное развитие, в том числе создание рабочих мест в публичном секторе за пределами Таллинна требуют уравновешенного и аналитического подхода и содержательных переговоров с различными сторонами. На посту министра государственного управления крайне необходимо хорошее знание публичного и частного секторов. Янек Мягги несомненно обладает необходимыми для этой работы опытом и знаниями», - отметил Ратас.

Нынешний министр государственного управления Яак Ааб покидает должность, поскольку полиция задержала его за рулем с признаками остаточного опьянения, при этом он превысил скорость.