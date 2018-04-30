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  • Сотрите это немедленно: египетская звезда поругалась c футбольной ассоциацией

Сотрите это немедленно: египетская звезда поругалась c футбольной ассоциацией

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ФОТО: Anthony Devlin / EMPICS Sport

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вступил в конфликт с Египетской футбольной ассоциацией, сообщает Ahram. Причина разногласий между сторонами - изображение футболиста на самолете EgyptAir, который перевозит футболистов национальной команды.

Ранее с обвинениями в адрес организации выступил агент Салаха, Рами Аббас, фирме которого принадлежат права. Представитель футболиста утверждает, что футбольные чиновники не могут бесплатно использовать его изображение. В ответ на это представитель ассоциации заявил, что Аббас ведет себя "непристойно".

Салах вмешался в конфликт и написал в своем Твиттере следующее: "Я очень рассторен тем, как обернулся этот вопрос. Думаю, подобные вещи должны решаться более деликатно". Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в этом конфликте.

"Салах является примером для египетской молодежи, - заявил Эль-Азиз. - Он любит свою страну и является идеальным представителем Египта".

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