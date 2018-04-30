Yandex.Taxi в Эстонии: обнародованы тарифы на перевозки

Чтобы заказать машину, достаточно открыть приложение и указать место, куда нужно доехать. Сервис сам определяет, где находится пользователь, и направляет к нему машину. Алгоритмы Yandex.Taxi учитывают расстояние и пробки на дорогах и находят водителя, который приедет к пользователю быстрее всего.

В отличие от некоторых других подобных сервисов приложение Yandex.Taxi рассчитывает точную цену поездки сразу — как только пользователь указал, откуда и куда он собирается ехать. Стоимость в конце пути не изменится, даже если время поездки увеличится из-за заторов. Оплатить проезд в такси можно наличными или с помощью добавленной в приложение банковской картой. Сумма будет списана автоматически.

«Наши технологии и алгоритмы делают такси удобной и недорогой заменой личному автомобилю. Yandex.Taxi автоматически передает заказ водителю, который приедет быстрее всего. Так ему не приходится долго ждать заказов или ехать к клиенту через весь город. Сервис учитывает дорожную ситуацию, чтобы построить оптимальный маршрут. Новый заказ для водителя он заранее ищет в том месте, куда такси везет пассажира. Такие технологии снижают себестоимость поездок: водители больше зарабатывают, а пользователи меньше платят», — говорит Арам Саргсян, директор по международной стратегии Yandex.Taxi.

В сервисе будет действовать два тарифа: «Эконом» и «Комфорт». В «Комфорте» работают автомобили D-класса и выше, например Toyota Avensis 2017 года и VW Passat 2017 года. В «Экономе» — автомобили классов B и C (например, Opel Astra).

Подача машины по тарифу «Эконом» стоит не более одного евро. В эту цену входит 0,5 км пути и 5 минут ожидания. Далее — не более 0,55 евро за километр. Поминутной тарификации не будет. С 1 мая по 20 мая Yandex.Taxi дарит всем пользователям в Таллинне скидку 50% (но не более 3,5 евро) на любую поездку при оплате картой. Например, доехать от Эстонского художественного музея (KUMU) до торгового центра Prisma в Ласнамяэ можно примерно за 1,65 евро, а поездка от Moрского музея на улице Весиленнуки до Таллиннского аэропорта обойдется примерно в 2,30 евро.

При распределении заказов приложение помимо прочего учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. Водители с высоким рейтингом получают заказы в первую очередь. Если пассажир забыл в машине вещи или хочет задать вопрос — он может написать в чат приложения. Служба поддержки работает круглосуточно, без выходных.

Yandex.Taxi не работает с водителями напрямую. Сервис сотрудничает только с официальными таксопарками, у которых есть разрешения на перевозку пассажиров. В Таллинне к нему подключено более 300 автомобилей из десяти таксопарков-партнеров Yandex.Taxi.