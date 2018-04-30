Государственная фирма поделила работников на людей двух сортов

Если бы на крупные учения “Еж 2018”, которые начнутся через два дня, должны были поехать два работника концерна Eesti Energia, с большой вероятностью к концу месяца дела одного из них шли бы хуже, чем у второго. Работник, не являющийся членом профсоюза, несмотря на две недели, проведенные на учениях, получит от фирмы свою среднюю месячную зарплату, а член профсоюза будет вынужден смириться лишь с государственным пособием и половиной зарплаты.

“По-моему, это просто издевательство. Для членов профсоюза делают такую разницу – как будто в наказание, поскольку они получают другие компенсации”, - считает доверенное лицо Elektrilevi Ану Толса.

История, по ее словам, начала раскручиваться прошлой весной. Eesti Energia вела с профсоюзами долгие переговоры по условиям коллективных договоров. Процесс был трудный, дошел даже до государственного примирителя, но все же к июню последние договоры были подписаны.

“На переговорах мы вообще не касались темы Сил обороны и не могли ожидать, что такая тема может возникнуть. Но когда переговоры завершились, через месяц концерн принял решение, что зарплату, недополученную из-за учений, членам профсоюза он компенсировать не будет», - вспоминает Толса.

По словам доверенного лица, тогда она обратила внимание предприятия на то, что речь идет об обязательстве государственной обороны, которое на всех распространяется одинаково. “Но на это сказали, что вы сами не включили это в повестку переговоров по коллективному договору!” По словам Толса, фирма впервые применила новое правило на “Весеннем шторме” в прошлом году.

Правление: так справедливее

Директор Eesti Energia по персоналу Тийна Друй сказала, что сейчас в концерне действует шесть коллективных договоров, которые содержат очень разные компенсации. Из примерно 5800 работников в профсоюзы не входят 21%, т.е. около 1200. Различие было сделано для того, чтобы по сравнению с профсоюзами фирме было что им предложить.

“Работодатель создал для тех, на кого не распространяется коллективный договор, свой пакет компенсаций, поскольку для нас важно, чтобы с работниками обращались равноправно. Исходя из этого, тем, на кого не распространяется коллективный договор, на время учений Сил обороны был сохранен оклад”, - сказала Друй.

Ранее Eesti Energia всякий раз решала отдельно, сохранить ли зарплату находящегося на учениях работника или нет. Но в апреле 2017 года было принято решение, что зарплата сохранится только у тех, кто не является членом профсоюза.

Таким образом, по мнению фирмы, коменсации распределяются более равномерно. Друй привела в пример, что, хотя члену профсоюза не компенсируют недополученную зарплату, чтобы принять участие в резервных учениях, он может использовать семидневный дополнительный отпуск, предусмотренный коллективным договором.