Государственная фирма поделила работников на людей двух сортов

Eesti Energia обещала Силам обороны, что будет одной из тех фирм, которые на время учений сохранят зарплату работников. В действительности же руководство решило, что рекламные обещания будут сдержаны только в отношении 20% работников – тех, которые не входят в профсоюзы, пишет Postimees.
Если бы на крупные учения “Еж 2018”, которые начнутся через два дня, должны были поехать два работника концерна Eesti Energia, с большой вероятностью к концу месяца дела одного из них шли бы хуже, чем у второго. Работник, не являющийся членом профсоюза, несмотря на две недели, проведенные на учениях, получит от фирмы свою среднюю месячную зарплату, а член профсоюза будет вынужден смириться лишь с государственным пособием и половиной зарплаты.
“По-моему, это просто издевательство. Для членов профсоюза делают такую разницу – как будто в наказание, поскольку они получают другие компенсации”, - считает доверенное лицо Elektrilevi Ану Толса.
История, по ее словам, начала раскручиваться прошлой весной. Eesti Energia вела с профсоюзами долгие переговоры по условиям коллективных договоров. Процесс был трудный, дошел даже до государственного примирителя, но все же к июню последние договоры были подписаны.
“На переговорах мы вообще не касались темы Сил обороны и не могли ожидать, что такая тема может возникнуть. Но когда переговоры завершились, через месяц концерн принял решение, что зарплату, недополученную из-за учений, членам профсоюза он компенсировать не будет», - вспоминает Толса.
По словам доверенного лица, тогда она обратила внимание предприятия на то, что речь идет об обязательстве государственной обороны, которое на всех распространяется одинаково. “Но на это сказали, что вы сами не включили это в повестку переговоров по коллективному договору!” По словам Толса, фирма впервые применила новое правило на “Весеннем шторме” в прошлом году.
Правление: так справедливее
Директор Eesti Energia по персоналу Тийна Друй сказала, что сейчас в концерне действует шесть коллективных договоров, которые содержат очень разные компенсации. Из примерно 5800 работников в профсоюзы не входят 21%, т.е. около 1200. Различие было сделано для того, чтобы по сравнению с профсоюзами фирме было что им предложить.
“Работодатель создал для тех, на кого не распространяется коллективный договор, свой пакет компенсаций, поскольку для нас важно, чтобы с работниками обращались равноправно. Исходя из этого, тем, на кого не распространяется коллективный договор, на время учений Сил обороны был сохранен оклад”, - сказала Друй.
Ранее Eesti Energia всякий раз решала отдельно, сохранить ли зарплату находящегося на учениях работника или нет. Но в апреле 2017 года было принято решение, что зарплата сохранится только у тех, кто не является членом профсоюза.
Таким образом, по мнению фирмы, коменсации распределяются более равномерно. Друй привела в пример, что, хотя члену профсоюза не компенсируют недополученную зарплату, чтобы принять участие в резервных учениях, он может использовать семидневный дополнительный отпуск, предусмотренный коллективным договором.
“Мы благоприятствуем участию работников Eesti Energia в резервных учениях. Опыт прежних лет показывает, что среди наших работников резервистов относительно мало. Из 5800 наших работников в учениях обычно участвуют около 30 человек», - сказала Друй. Насколько этичным следует считать проведение таких различий, Друй комментировать не пожелала.
Председатель Союза профсоюзов энергетиков Сандер Вайкма заявил, что речь идет о создании неравенства на неподобающей основе. “Это служение родине, и оно должно быть все-таки делом каждого. Поскольку во время действия коллективного договора мы ничего требовать не можем, мы предложили Eesti Energia расширить его, но работодатель не посчитался с этим», - вспоминает Вайкма. По его словам, пункт надеются вписать в следующий коллективный договор.
По словам председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, деятельность Eesti Energia противоречит международному праву. «Если по темам, где нет договора, сейчас проводят различие, то это дискриминация на основании членства в профсоюзе», - сказал он.
Глава Центрального союза профсоюзов заметил, что они еще не обсуждали на политическом уровне различия в компенсациях, поскольку участников учений поначалу было очень мало.
“Но чем больше будет таких случаев, когда люди с большим рвением участвуют в делах государственной обороны, тем вероятнее вопрос денег рано или поздно встанет. Могла бы быть комбинированная версия, где что-то компенсирует работодатель, что-то дает государство со своей стороны. Мы хотим, чтобы мужчины могли участвовать в учениях и все же платить по своим лизингам”, - заметил Петерсон.
То есть у членов профсоюза по сравнению с остальными не жизнь, а рай? По словам доверенного лица Elektrilevi Ану Толса, в ее профсоюз входит около ста, т.е. менее половины работников Elektrilevi. Но членство в профсоюзе, по ее словам, выгоднее: коллективный договор дает неделю дополнительного отпуска, а мотивационный пакет – только три дня.
“В основном люди не вступают в профсоюз потому, что членский взнос составляет 1% от зарплаты. Они быстро подсчитывают, что получат. На самом деле все же выгоднее вступить, поскольку взамен они получают 30 евро прибавки к зарплате в месяц, что сразу же компенсирует членский взнос», - подсчитала Толса.
По словам председателя Союза профсоюзов энергетиков Сандера Вайкма, в профсоюз вступает все больше работников. “Если посмотреть на изменения в составе после последнего коллективного договора, можно утверждать, что работникам больше нравится быть членами профсоюза и получать его социальные гарантии”.
Уполномоченный: речь может идти о двойной дискриминации
Решение Eesti Energia сохранить среднюю зарплату во время учебных сборов только для работников-резервистов, не являющихся членами профсоюза, может противоречить целым двум законным требованиям, говорит уполномоченный по равноправию Лийза Пакоста.
По ее словам, она не может дать оценку данной ситуации, поскольку не знает точных деталей случая Eesti Energia, так как профсоюзы с этой проблемой к ней не обращались. «Но в случае, если обстоятельства таковы, как вы их описываете, здесь может иметь место даже двойная дискриминация», - заметила она.
Согласно принципу равного обращения, в одной и той же ситуации на основании упомянутого в законе признака с человеком нельзя поступать хуже, чем с другим. В данном случае таких признаков может быть два.
“Поскольку речь идет о выплате зарплаты, речь идет о классических трудовых отношениях. Членство работников в объединении - то, из-за чего с человеком нельзя хуже обращаться”, - пояснила она.
Второй признак связан с самой обязанностью воинской службы. “Закон гласит вдобавок, что из-за обязанности службы в Силах обороны в такой же ситуации нельзя обращаться хуже, чем с другим. В данном случае у нас та же ситуация: есть лицо А и лицо В, обоих призывают выполнить задачу, связанную со службой в Силах обороны, одному компенсируют среднюю зарплату, а второму нет, поскольку он является членом профсоюза. Ни одно из них – ни членство в профсоюзе, ни исполнение задач, связанных с обязанностью военной службы, – не должно поставить работника в худшее положение, нельзя уменьшать возможности работника”.
По словам Пакосты, участиях в учениях – исполнение крайне важного долга перед государством. “Профсоюз по той же причине вписан в закон – это иногда может быть несколько неудобно для работодателя, но речь идет об основном праве людей вступать в профсоюзы, и работодатель не имеет права из-за этого хуже с ними обращаться”.
Если бы профсоюзы Eesti Energia подали заявление, по словам уполномоченного, его бы обязательно приняли в производство и рассмотрели бы все обстоятельства. Хотя бы, чтобы гарантировать юридическую ясность. «Мы все время подчеркиваем, что можно было бы брать пример с частных фирм», - сказала Пакоста.
Около 110 работодателей сохраняют зарплату
Накануне больших учений “Еж 2018” число предприятий, обещающих поддержать работников, которых призывают на резервные учения, выросло до 110, сообщили Силы обороны. Среди них крупные фирмы с несколькими тысячами работников (в том числе Eesti Energia), а также мелкие предприятия, на которых работает до десяти человек.
Наиболее распространенный способ поддержать резервиста – сохранить ему зарплату на время учений. Несколько фирм компенсируют разницу между обычной зарплатой и компенсацией за участие в учениях, чтобы резервист не потерял в доходе.
Есть и такие работодатели, которые, например, сами отправляют своих работников на учения. Первыми присоединились к инициативе Tallinna Lennujaam AS и Tallinn Airport GH, которые приняли это решение перед крупными учениями “Еж 2015”.
“Поддержать своих работников-резервистов во время учений и морально и материально – очень важная часть этого вклада и сигнал работодателей о желании активно принять участие в государственной обороне. Благодарю за это всех работодателей”, - сказал заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Индрек Сирель в начале апреля.