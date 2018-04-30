Специалисты выбрали лучший голосовой помощник 2018 года

Google Assistant для смартфонов не участвовал в прошлогоднем тестировании от Stone Temple, так как тогда он еще не был доступен, пишет 4pda.ru. Тем не менее в новом тестировании помощник дал больше всего правильных ответов. Кроме того, ассистент от Google сделал максимальное число попыток ответа на заданный вопрос, чтобы понять его. На втором месте по критерию полезности расположилась Cortana, а на третьем — Google Assistant для Google Home. Наихудшие результаты оказались у Siri от Apple.

В сравнении с прошлым годом все ассистенты продемонстрировали увеличение числа понятых вопросов. Наибольший прогресс наблюдается у Amazon Alexa.

Интересно, что Amazon Alexa, Google Assistant для Google Home и Apple Siri в этом году дали меньше правильных ответов, чем в прошлом.

Когда доходит дело до понимания вопросов, Alexa и Siri сильно уступают конкурентам.

По ответам от сторонних источников в 2018 году «подтянулась» только Siri.

Когда дело доходит до шуток, то долгое время лидером в этой области был голосовой помощник от Apple. В 2018 году пальма первенства перешла к Amazon Alexa.