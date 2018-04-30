понедельник, 30 апреля 2018 г.
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Специалисты выбрали лучший голосовой помощник 2018 года

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ФОТО: SYSPEO/SIPA / SYSPEO/SIPA

Компания Stone Temple провела масштабное тестирование популярных голосовых помощников. Виртуальным ассистентам от Google, Apple, Microsoft и Amazon было задано по 4952 вопроса, чтобы выяснить, кто же из них умнее и полезнее.

Google Assistant для смартфонов не участвовал в прошлогоднем тестировании от Stone Temple, так как тогда он еще не был доступен, пишет 4pda.ru. Тем не менее в новом тестировании помощник дал больше всего правильных ответов. Кроме того, ассистент от Google сделал максимальное число попыток ответа на заданный вопрос, чтобы понять его. На втором месте по критерию полезности расположилась Cortana, а на третьем — Google Assistant для Google Home. Наихудшие результаты оказались у Siri от Apple.

Виртуальные помощники

В сравнении с прошлым годом все ассистенты продемонстрировали увеличение числа понятых вопросов. Наибольший прогресс наблюдается у Amazon Alexa.

Виртуальные помощники

Интересно, что Amazon Alexa, Google Assistant для Google Home и Apple Siri в этом году дали меньше правильных ответов, чем в прошлом.

Виртуальные помощники

Когда доходит дело до понимания вопросов, Alexa и Siri сильно уступают конкурентам.

Виртуальные помощники

По ответам от сторонних источников в 2018 году «подтянулась» только Siri.

Виртуальные помощники

Когда дело доходит до шуток, то долгое время лидером в этой области был голосовой помощник от Apple. В 2018 году пальма первенства перешла к Amazon Alexa.

Виртуальные помощники

Специалисты пришли к выводу, что все виртуальные помощники еще далеки от идеала, но максимально полезным из них является Google Assistant.

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