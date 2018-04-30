Рыбы не курят, или Брошенный окурок попадает на обеденный стол

Попадая в воду, сигаретные фильтры распадаются на мелкие частицы и уже в течение двух первых часов выделяют содержащиеся в них ядовитые вещества. Сигаретные фильтры изготавливаются из ацетата целлюлозы и содержат множество токсинов – таких, как кадмий, свинец и мышьяк. Исследования говорят о том, что содержание этих веществ в воде представляет опасность как для рыб, так и для морской среды в целом.

Вопреки распространенному ложному мнению, окурки не являются биоразлагаемыми и наносят вред окружающей среде: содержащиеся в них яды остаются в воде и продолжают отравлять окружающую среду. Попавший в воду микропластик впитывает в себя содержащиеся в воде ядовитые вещества. Таким образом, токсины попадают в пищевую цепочку и зачастую и на наш стол.

Ежегодно на различных толоках собирают тысячи окурков, однако это лишь вершина айсберга. Считается, что 40% мусора на пляжах по всему миру составляют сигаретные окурки. На побережье Балтийского моря 67% мусора, который находят, - это окурки. По данным проекта MARLIN, в городах на побережье Балтийского моря на каждые 100 метров пляжа приходится 300 выброшенных фильтров от сигарет. Поскольку лишь 15% всего морского мусора прибивает на берег, это означает, что в море попадает гораздо больше окурков.

Канализация – не мусорный бак

Основная доля - 80% морского мусора - попадает в море с суши, большая его часть – с урбанизированных территорий: выбрасываемые на улицах отохды нередко оказываются в канализации, откуда попадают в море.

«Дождевая вода до того, как попасть в канализацию, смывает с улиц мусор, соль, также в нее попадают пестициды, удобрения, фекалии животных, жир, грязь и пр. Загрязненная дождевая вода наносит ущерб экологии рек, озер, водно-болотных угодий и морей. Поэтому, необходимо всегда думать, куда мы выбрасываем мусор», - сказала руководитель проекта iWater Пилар Месегер.

Да, на сегодняшний день существуют системы очищения и фильтрации сточных вод, однако во время штормов система канализации часто оказывается перегруженной, и мусор попадает непосредственно в водоемы.

„Балтийское море – одно из самых загрязненных в мире, что непосредственно сказывается на качестве жизни живущих в регионе людей. Изменения начинаются с каждого человека, однако многое можно сделать за счет экологического регулирования и проведения соответствующей политики. В июне в Таллинне пройдет ежегодный форум по стратегии ЕС для региона Балтийского моря. На мероприятии мы попытаемся вместе найти способы решения проблемы морского мусора», - сказала советник по стратегии Балтийского моря Министерства иностранных дел Эва-Мария Лийметс.