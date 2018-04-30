Знаменитый итальянский тренер может перебраться в Россию

По информации издания, руководство «железнодорожников» и, в частности, президент клуба Илья Геркус выразили готовность по окончании нынешнего сезона начать переговоры с итальянским специалистом, который в настоящий момент остаётся без работы. Однако Анчелотти также может оказаться в «Зените», поскольку Геркус, желающий поработать с итальянцем, может в межсезонье оказаться в петербургском клубе. Также сообщается об интересе к Анчелотти со стороны одного из китайских клубов.