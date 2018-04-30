Знаменитый итальянский тренер может перебраться в Россию

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может перебраться в Россию и возглавить один из клубов Премьер-Лиги, сообщает championat.com.
По информации издания, руководство «железнодорожников» и, в частности, президент клуба Илья Геркус выразили готовность по окончании нынешнего сезона начать переговоры с итальянским специалистом, который в настоящий момент остаётся без работы. Однако Анчелотти также может оказаться в «Зените», поскольку Геркус, желающий поработать с итальянцем, может в межсезонье оказаться в петербургском клубе. Также сообщается об интересе к Анчелотти со стороны одного из китайских клубов.
Ранее стало известно, что Анчелотти отказался возглавить сборную Италии. Специалист известен по работе с «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Реалом» и «Баварией».