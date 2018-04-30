Видео: водителя лишили прав за поездку с автопилотом на пассажирском сиденье Tesla

По данным газеты, 39-летний Бхавеш Патель практиковал необычный способ езды 20 апреля на трассе M1 под Лондоном. Водитель проезжавшего мимо автомобиля заснял нарушение на видео и выложил в Сеть. На ролике видно, как автомобиль с Пателем, который, закинув руки за голову, сидит на переднем пассажирском сиденье, двигается по дороге со скоростью около 60 км/ч, пишет drom.ru.

В суде Патель признал свою вину в опасном вождении и раскаялся. При этом себя он назвал «глупым», а машину — «потрясающей».

«Он поставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других невиновных людей, пользовавшихся автотрассой в тот день», — заявил следователь Кирк Кэлдикатт. Он считает, что такое жесткое решение суда заставит остальных водителей, имеющих доступ к автопилоту, серьезно задуматься, прежде чем предпринять подобное.