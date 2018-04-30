Смерть ребенка от СПИДа расследует полиция

С целью выяснить, могла ли погибшая в начале года от СПИДа маленькая девочка остаться без лечения из-за халатности родителей, возбуждено уголовное дело, пишет Postimees.
В конце марта Postimees писал о том, как в начале года в Таллиннскую детскую больницу в тяжелом состоянии попала девочка, учившася в основной школе. Обследовав ее, врачи обнаружили, что у ребенка последняя стадия ВИЧ, то есть СПИД.
Девочке, выросшей в приемной семье, сделали в больнице компьютерное обследование, которое показало странные образования в ее голове. По этой причине врачи первоначально предположили опухоль, но в ходе обсуждения и анализов пришли к выводу, что у ребенка вирус иммунодефицита человека, достигший последней стадии. Несмотря на усилия врачей, девочка умерла, потому что ее не лечили слишком долгое время.
Без лечения с ВИЧ в среднем можно прожить около десяти лет. Конечная стадия инфекции, то есть СПИД, в среднем длится пару лет, без лечения эта стадия заканчивается смертью.
При надлежащем лечении девочка, вероятно, прожила бы долгую жизнь. Теперь Пыхьяская окружная прокуратура и Пыхьяская префектура выясняют, знали ли приемные родители девочки, что у нее ВИЧ, и, если знали, то по какой причине не лечили.
«Мы знаем о случае, описанном в статье Postimees, для выяснения обстоятельств произошедшего Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело по статье об оставлении в опасности», - сказала пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина.
В случае обвинительного приговора за оставление в опасности грозит штраф либо тюремное заключение сроком до трех лет.
По словам Костиной, на текущей стадии расследования невозможно обнародовать данные уголовного дела.
По данным Института развития здоровья, в последний раз в Эстонии ребенок умер от СПИДа в 2015 году (прошлогодние данные в регистре пока отсутствуют). Скончавшемуся в 2015 году ребенку было от пяти до девяти лет. В 2008 году погиб ребенок, которому не было года, в 2007 году умер подросток в возрасте от 15 до 19 лет.