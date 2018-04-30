Смерть ребенка от СПИДа расследует полиция

В конце марта Postimees писал о том, как в начале года в Таллиннскую детскую больницу в тяжелом состоянии попала девочка, учившася в основной школе. Обследовав ее, врачи обнаружили, что у ребенка последняя стадия ВИЧ, то есть СПИД.

Девочке, выросшей в приемной семье, сделали в больнице компьютерное обследование, которое показало странные образования в ее голове. По этой причине врачи первоначально предположили опухоль, но в ходе обсуждения и анализов пришли к выводу, что у ребенка вирус иммунодефицита человека, достигший последней стадии. Несмотря на усилия врачей, девочка умерла, потому что ее не лечили слишком долгое время.

Без лечения с ВИЧ в среднем можно прожить около десяти лет. Конечная стадия инфекции, то есть СПИД, в среднем длится пару лет, без лечения эта стадия заканчивается смертью.

При надлежащем лечении девочка, вероятно, прожила бы долгую жизнь. Теперь Пыхьяская окружная прокуратура и Пыхьяская префектура выясняют, знали ли приемные родители девочки, что у нее ВИЧ, и, если знали, то по какой причине не лечили.

«Мы знаем о случае, описанном в статье Postimees, для выяснения обстоятельств произошедшего Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело по статье об оставлении в опасности», - сказала пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина.

В случае обвинительного приговора за оставление в опасности грозит штраф либо тюремное заключение сроком до трех лет.

По словам Костиной, на текущей стадии расследования невозможно обнародовать данные уголовного дела.