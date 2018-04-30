Доцент логистики: российский транзит в Эстонии никогда не восстановят, но есть и другие возможности

"Когда-то мы надеялись на то, что портовое развитие недалеко от Санкт-Петербурга не будет функционировать и на западном побережье Балтийского моря эстонские и латышские порты останутся основными. Теперь этот поезд ушел. Состоящая из множества находящихся вблизи Петербурга портов инфраструктура работает на полную мощь уже много лет и в дальнейшем ее будут только расширять. Теперь есть прямой выход на российский рынок", - сказала Нежеренко.

Она добавила, что помимо напряженной политической обстановки, у предприятий нет практической необходимости использовать эстонские порты для перевозок между Европой и Россией.

По словам доцента логистики, в связи с более частой эксплуатацией Северного Ледовитого океана у Эстонии появилась новая возможность использовать свое территориальное местоположение в экономических целях.

"Эксперты сходятся во мнении, что Северный Ледовитый океан превращается в новый навигационный путь между Китаем и Европой. С северной части Скандинавии товар перевозят на юг. Конкретные маршруты, однако, очень открыты. Россия хотела бы использовать порты Мурманска и Кандалакши для перевозки товара в Европу, откуда его перевозили бы по железной дороге через Москву в Варшаву и Берлин", - сказала Нежеренко.

"Финны же хотят, чтобы основным портом был порт на севере Норвегии, откуда товар перевозили бы через Финляндию и Балтийские страны в Центральную Европу. Для этого необходимо как строительство Rail Baltic, так и туннель Таллинн-Хельсинки", - добавила Нежеренко.

Доцент подтверждает, что в Эстонии сейчас самое оптимальное время для строительства железной дороги. "Зачастую мы не думаем о том, что у железной дороги тоже есть свой срок использования, около ста лет. Эстонская железная дорога была построена в период с конца 19 века до Второй Мировой войны. Rail Baltic предоставляет возможность обновить эстонскую железную дорогу, используя при этом деньги ЕС. Такую возможность нужно использовать", - сказала доцент.