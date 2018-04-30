На пресс-конференции в понедельник Центристская партия сообщила, что выдвигаемый на пост министра государственного управления Янек Мягги вступил в Центристскую партию.

"Меня спрашивали, будет ли после отставки Яака Ааба пустовать кресло министра государственного управления. Нет, такое невозможно",- сказал премьер-министр Юри Ратас, по словам которого Мягги имеет очень большой опыт предпринимательства. "Мы должны отрыть двери и дать шанс новым лицам", - сказал Ратас.

На состоявшемся в понедельник утром заседании правление Центристской партии утвердило кандидатуру Янека Мягги на пост министра государственного управления по предложению председателя Центристской партии Юри Ратаса. С соответствующим предложением Юри Ратас уже в среду отправится к президенту для утверждения в должности нового министра государственного управления.