Taxify: приход в Эстонию Yandex в первую очередь повлияет на традиционных операторов таксоизвоза

«Эстония является домашним рынком для Taxify, мы работаем здесь уже почти пять лет. Наши преимущества в том, что мы лучше знаем местный рынок, предлагаем лучшие условия работы водителям, а клиенты уже накопили опыт общения с нами. Мы не опасаемся, что от нас сбегут клиенты или водители. Приход услуги Yandex скорее встревожит операторов традиционных видов таксоизвоза», - рассказал в интервью BNS руководитель оперативного отдела Taxify в Эстонии Мартин Ярве.

«Наш опыт свидетельствует о том, что в долгосрочной перспективе на одном рынке одновременно могут работать два-три оператора каршеринговых поездок, а в условиях более тесной конкуренции возможностей для роста новым операторам остается гораздо меньше», - добавил он.

Предлагающая услугу каршеринга российская фирма Yandex.Taxi сообщила в понедельник, что с 1 мая начинает свою деятельность и в Таллинне. При этом с 1 мая и до 20 мая Yandex.Taxi в Таллинне всем клиентам, оплатившим поездку с помощью банковской карточки, будет предоставлена скидка в размере 50 процентов, но не более 3,5 евро за каждую поездку.

По словам Мартина Ярве, Taxify в Эстонии в связи с появлением нового оператора не намерена проводить свою кампанию скидок. «Основной задачей скидок вновь вышедшего на рынок оператора является дать своим клиентам возможность опробовать новую услугу. Мы встречной кампании снижения цен не планируем», - отметил Ярве.

Услуга Yandex.Taxi на сегодняшний день действует в 300 городах в десяти странах мира, а приложение переведено на 15 языков. Yandex сотрудничает только с официальными таксопарками, имеющими разрешение на перевозки. В Таллинне к приложению присоединились более 300 машин из десяти автопарков, которые являются партнерами Yandex.Taxi.

В прошлом году Yandex и Uber сообщили о создании совместного предприятия в России, а также в еще нескольких бывших союзных республиках. Uber инвестировал в новую фирму 225 млн долларов и Yandex - 100 млн.