Симсон подписала постановление о ценах в уездном общественном транспорте

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон подписала сегодня постановление о цене на билеты, которое заменит прежние распоряжения уездных старейшин, которыми вводились цены на билеты в уездном автобусном транспорте.

Симсон пояснила радионовостям ERR, что постановление заменит действовавшие до сих пор распоряжения уездных старейшин, которыми устанавливается максимальная цена на проезд в общественном транспорте.

Если в прошлом году уездные автобусные линии получили из госбюджета, от местных самоуправлений и оплаты билетов 36,4 млн евро, то в этом году для этих целей предусмотрено 42,1 миллиона евро.

“Постановление дает центрам общественного транспорта выбор, сохранить ли нынешнюю систему – если представители местных волостей хотят сохранить билеты – или при возможности отменить платный проезд. Утраченный доход от билетов компенсируют с помощью пособий из госбюджета”, - сказала министр.

Симсон заметила, что постановление не нуждается в одобрении коалиции, однако о поддержке партнеров по коалиции она все же попросила. “Если вначале спекулировали, что министр введет нулевую стоимость, то этого в постановлении нет”.

Дальнейший план действий выглядит так, что Департамент шоссейных дорог в координации с центром общественного транспорта составит новую ценовую политику во всех уездах.

Пярнумаа перейдет на бесплатный транспорт частично

“Мы перейдем на бесплатный проезд в автобусе частично”, - сказал директор центра общественного транспорта Пярнумаа Андрус Кярпук, В Пярнумаа надеются, что подписанное сегодня Кадри Симсон постановление в конце конце увенчается созданием единой билетной системы для города и уезда, чего хотят все самоуправления Пярнумаа. “Билеты будут действовать и на городских, и на уездных линиях, и льготы одинаковые. То есть учащиеся, пенсионеры и инвалиды смогут ездить бесплатно, а для остальных будет действовать намного более льготная цена на периодический билет, чем раньше, и им можно будет пользоваться в любом автобусе уездного или городского маршрута”, - пояснил Кярпук.

Он добавил, что конкретные цены будут зависеть от решения гендиректора Департамента шоссейных дорог, поскольку постановление министра устанавливает лишь максимальные цены. “Мы должны проделать еще большую работу, чтобы прийти к единому мнению с Департаментом шоссейных дорог”, - сказал глава центра.

Похвала в адрес министра

Кярпук не смог сказать, покроют ли их потребности на создание более плотной сети маршрутов обещанные министром экономики дополнительные деньги, поскольку, во-первых, они еще не считали, а во-вторых, в постановлении значится лишь общая дополнительная сумма в размере 3,3 млн, которая еще не расписана по уездам. По словам Кярпука, в их уезде необходимо сделать сеть маршрутов более плотной, поскольку важное снижение цен на билеты “заполнит автобусы людьми, особенно в густонаселенных районах”.

Решение Кадри Симсон отказаться от идеи полностью бесплатного транспорта Кярпук одобряет. “Большое спасибо министру, что внесла тему общественного транспорта на повестку дня. Когда боятся проиграть, многие большие дела вообще не предпринимают, но министр не побоялась этого решения, хотя изначально придерживалась другой позиции”, - добавил Кярпук. По его словам постановление свидетельствует, что были выслушаны и учтены разные мнения. “Нельзя сказать, что министр проиграла, сделав это постановление. По нашему мнению, она выиграла”, - сказал глава центра общественного транспорта Пярнумаа.

Бесплатно или нет – решат в центрах общественного транспорта

Постановление министра определит промежуток времени, в течение которого Департамент шоссейных дорог должен будет установить цены на автобусных линиях в уездах.

Диапазон широк – от нуля до максимально высокой цены на билет, действовавшей в уездах. Однако это не повлечет за собой роста цен. А именно, специально оговаривается, что, поскольку в госбюджете предусмотрены средства на компенсацию дохода от билетов в полном объеме, цена за километр проезда и цена билета, вводимые Департаментом шоссейных дорог, не могут быть выше нынешних цен в конкретном уезде.

“Мы предусмотрели для всех местных центров общественного транспорта денежные средства в объеме, который покрывает общую сумму дотации и дохода от продажи илетов за прошлый год. Таким образом, у центров будут средства на введение бесплатного проезда”, - сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.