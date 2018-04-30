Фото читателя: в эстонском лесу расцвел необычный цветок

«Три года назад я нашел в лесу Ярвамаа в волости Ярва-Яани очень интересную махровую перелеску. Кустик поменьше я оставил в лесу, а большой пересадил в Тарту в сад перед домом. В домашнем саду кустик стал меньше, остается только надеяться, что необычный цветок выживет», - написал читатель Postimees Иво Кянд.

Поскольку с таким сталкиваешься не каждый день, мы обратились за комментарием к преподавателю школы садоводства в Ряпина Мерике Аометс, по словам которой, судя по фото, речь идет действительно о махровой перелеске, у которой к тому же очень красивый оттенок синего.

Аометс подтвердила, что такие цветы встретишь не каждый день. «Махровые растения появляются время от времени – проделки природы, это достаточно необычно», - сказала она.

По словам Аометс, обычно махровые цветки возникают из-за по произошедших по какой-либо причине изменений в андроцее или плодолистиках.

Она добавила, что в случае с перелесками достаточно часто в одном и том же лесу могут расти цветы, лепестки которых окрашены в различные оттенки синего или розового, иногда встречаются и белые особи.