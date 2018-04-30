понедельник, 30 апреля 2018 г.
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  • Третьим будешь? Илья Ковальчук может присоединиться к "Нью-Йорк Рейнджерс"

Третьим будешь? Илья Ковальчук может присоединиться к "Нью-Йорк Рейнджерс"

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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

В начале апреля сообщалось, что Ковальчук договорился о контракте с «Рейнджерс» на 6 миллионов долларов.

В главной хоккейной команде Нью-Йорка уже выступают два россиянина: вратарь Александр Григориев и Павел Бучневич. В сезоне 2017-18 годов, после обмена из "Тампы", выступал за "Синие рубашки" и Владислав Наместников, контракт которого истек после регулярного чемпионата и сейчас Владислав более занят восстановлением после травмы и поисками нового клуба.

А пока генеральный менеджер "Рейнджерс" планирует начать омоложение состава и в качестве звездного игрока, который мог бы стать лидером топ-звена команды, рассматривает кандидатуру 35-летнего Ильи Ковальчука, который не скрывает своего желания вернуться в НХЛ.

Нужен ли "Рейнджерс" Ковальчуку? Игрок планирует подписать контракт с клубом-претендентом на Кубок Стэнли, к которым в следующем сезоне "Синие" относится точно не будут. Ковальчук хочет выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в "Тройной золотой клуб" - титулы победителя Чемпионата мира и Олимпиады у Ковальчука уже есть.

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон подтвердил интерес к форварду СКА Илье Ковальчуку. По словам Гортона, клуб контактировал с агентом Джеем Гроссманом, который ведет дела 35-летнего россиянина. «Мы связывались с ним. Справедливости ради, стоит сказать, что в будущем мы еще раз рассмотрим этот вопрос. Посмотрим, что произойдет», – сказал Горто в интервью New York Post.

Переход может состояться 1 июля – в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

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