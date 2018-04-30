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На минувшей неделе истребители НАТО сопроводили два российских самолета

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Российский истребитель

ФОТО: Reuters/Scanpix

На минувшей неделе истребители союзников НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патруля, один раз поднялись в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов.

Двадцать шестого апреля истребители опознали два российских истребителя Су-35 и один Су-24. Группа самолетов следовала  в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило министерство обороны Литвы в понедельник. 

Самолеты летели с выключенными транспондерами, без летного плана, не поддерживали связь с региональными диспетчерами. Во время полета они развернулись и полетели в сторону континентальной части РФ.  

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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