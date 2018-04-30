На минувшей неделе истребители НАТО сопроводили два российских самолета

Двадцать шестого апреля истребители опознали два российских истребителя Су-35 и один Су-24. Группа самолетов следовала в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило министерство обороны Литвы в понедельник.

Самолеты летели с выключенными транспондерами, без летного плана, не поддерживали связь с региональными диспетчерами. Во время полета они развернулись и полетели в сторону континентальной части РФ.