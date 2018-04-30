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  • С завтрашнего дня в Эстонии запрещено использовать шипованные покрышки

С завтрашнего дня в Эстонии запрещено использовать шипованные покрышки

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Шипованная покрышка

ФОТО: Raigo Pajula/Postimees

Согласно закону, в Эстонии шипованную резину разрешено использовать с 15 октября по 31 марта, но в порядке исключения и с учетом погодных условий этот срок может быть быть продлен. В этом году данный тип шин разрешили использовать до 1 мая.

Сегодня, 30 апреля, последний день, когда по дорогам страны можно ездить на автомобилях, обутых в шипованные шины. С завтрашнего дня можно использовать либо летнюю, либо зимнюю нешипованную резину (ламельную).

Пользоваться ламельными шинами разрешено круглый год. Они должны иметь маркировку M+S, MS, M.S. или M&S.

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