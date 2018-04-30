С завтрашнего дня в Эстонии запрещено использовать шипованные покрышки
30 апреля 2018 г., 13:38
Согласно закону, в Эстонии шипованную резину разрешено использовать с 15 октября по 31 марта, но в порядке исключения и с учетом погодных условий этот срок может быть быть продлен. В этом году данный тип шин разрешили использовать до 1 мая.
Сегодня, 30 апреля, последний день, когда по дорогам страны можно ездить на автомобилях, обутых в шипованные шины. С завтрашнего дня можно использовать либо летнюю, либо зимнюю нешипованную резину (ламельную).
Пользоваться ламельными шинами разрешено круглый год. Они должны иметь маркировку M+S, MS, M.S. или M&S.