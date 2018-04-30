Новым главой МВД Великобритании станет Саджид Джавид

Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании. О его назначении на официально странице сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. Джавид сменит на этом посту Эмбер Радд, которая неожиданно подала в отставку на фоне скандала с мигрантами из поколения "Виндраш".
Джавид является бывшим управляющим директором Deutsche Bank AG, а также занимал должность министра по делам общин и местного самоуправления.
Он не поддерживал выход Британии из Евросоюза на референдуме 2016 года, хотя, как и многие консерваторы, он описывает себя как евроскептик.
Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку на фоне заявлений о том, что ввела в заблуждение парламент касательно ее знания о наличии в правительстве показателей норм депортации нелегальных мигрантов.
На Радд давили в связи со скандалом вокруг иммигрантов так называемого поколения "Виндраш", которые прожили в Великобритании более полувека. Это иммигранты из Карибского бассейна, первый корабль с которыми прибыл в Лондон 22 июня 1948. Их пригласили в Британию, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране, сообщает "Европейская правда".
Скандал возник после того, как стало известно, что некоторых переселенцев из стран-членов Британского Содружества, которые приехали в Соединенное Королевство в период с конца 1940-х до 1970-х, а также их родственников, объявили нелегальными иммигрантами.